Smartphone vietato fino ai 13 anni? Crepet | I ragazzi non scrivono e non leggono Ma il vero problema sono i genitori

(Di venerdì 3 maggio 2024) “Ne stanno parlando la Francia, l’Inghilterra, la Svezia, gli Stati Uniti, forse siamo noi gli unici in Europa a rassegnarci a vedere bambini con pannolone e con polpastrello sull’ipad. E’ piuttosto evidente quello che sta accadendo, ma mi sembra che noi siamo interessati ad altro". L'articolo .

Vietare lo Smartphone ai minori di 16 anni. È il provvedimento su cui sta ragionando il governo inglese per trovare una contromisura ai problemi legati alla dipendenza degli adolescenti da dispositivi tech e piattaforme social. La questione è molto sentita nel Regno Unito , anche in virtù dei

smartphone e social vietati ai minori: i Paesi che seguono la linea Macron - Dalla proposta di Macron di vietare smartphone e social ai minorenni si è tornati a discutere su una misura draconiana nei confronti dei device

Negli Usa hanno trovato un modo per non far usare i cellulari a scuola: i risultati dell'esperimento - Una scuola del Connecticut è riuscita ad eliminare l'uso degli smartphone da parte degli studenti senza sequestri o divieti inapplicabili: i cellulari

Stop all'uso dei cellulari a scuola: i risultati di un esperimento in America - L'uso dei telefoni nelle strutture scolastiche è espressamente vietato in diversi paesi anche se la realtà ... (Tecnica della Scuola) Psicologa Nastri: "L'uso precoce e massiccio di smartphone