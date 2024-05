SMACKDOWN FRANCE | Tutta la divisione femminile sul ring - inizio scoppiettante a Lione!

(Di venerdì 3 maggio 2024) Nel primissimo match di questo specialein terrase,laimpegnata domani a Backlash si è divisa in un 4 vs 4 di spessore: Naomi, Bayley, Bianca Belair e Jade Cargill contro le Kabuki Warriors, Tiffany Stratton e Dakota Kai. Un vero e proprio showtime per le lottatrici del roster blu, che in unacalorosissima hanno dato spettacolo, mostrando tutte le loro abilità. Dopo un, le heel hanno preso il sopravvento, isolando la Women’s Champion per diversi minuti, con Tiffany Stratton sugli scudi. Le vicissitudini tra Bianca Belair e Bayley vengono sottolineate più e più volte durante l’incontro, prima dell’ingresso decisivo di Jade Cargill, che anima (e non poco) l’incontro. Dopo una ...

WWE: E’ quasi tutto pronto, Triple H è arrivato in Francia - Ormai manca sempre meno a Backlash, anzi, si inizierà questa sera con smackdown, e Triple H è arrivato qualche ora fa in Francia ... Continua a leggere>>

smackdown in diretta in Italia: orario, match annunciati e dove vederlo in TV e streaming - Per la prima volta in Italia un episodio di smackdown verrà trasmesso in diretta televisiva in chiaro: ecco l'orario e dove vederlo ... Continua a leggere>>

smackdown a Lione: svelate le immagini dello stage – VIDEO - Oggi sarà una giornata speciale per il movimento del Wrestling europeo: la WWE si appresta a tenere il suo primo episodio di smackdown in terra francese, seguito dal Premium Live Event WWE Backlash 20 ... Continua a leggere>>