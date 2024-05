SMACKDOWN FRANCE | Paul Heyman primo ospite dell’RKO Show - grandi rivelazioni e rissa scontata quanto spettacolare!

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 3 maggio 2024) Poco dopo l’incredibile rivelazione di, che ha ammesso a Nick Aldis di aver “estromesso” volontariamente Roman Reigns dal WWE Draft, si è tenuto ilRKOcondotto, ovviamente, da Randy Orton e Kevin Owens, avversari della Bloodline domani notte in quel di Backlash. Una stable, quella capitanata da Solo Sikoa, che sta attraversando un momento di vera rivoluzione, dopo la sconfitta pesantissima di Roman Reigns a Wrestlemania XL ed il ritorno di The Rock ad Hollywood. Il debutto di Tama Tonga e l’esclusione di Jimmy Uso, distrutto dal proprio fratello minore e dall’ex NJPW, ha scombussolato (e non poco) le carte, in attesa dell’atteso Tag-Team Match di domani notte sempre in quel di Lione. Dopo un inizio caloroso con il pubblico di entrambi, Kevin Owens ha rivelato che il ...