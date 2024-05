Siria - raid Usa uccide un pastore Il Pentagono ammette | Scambiato per un leader di al-Qaeda

(Di venerdì 3 maggio 2024) Lufti Hassan Misto (o Masto) aveva 56 anni quando è stato ucciso inda un drone armato degli Stati Uniti perché era statoper un comandante di al-. L’errore è stato ammesso ieri dal Comando Centrale?delle Forze armate Usa (Centcom) che ha concluso un’indagine sulcondotto il 3 maggio 2023. Allora, lui si stava prendendo cura degli animali dietro la sua casa, alla periferia del villaggio di Qurqaniya, nella provincia nordoccidentale di Idlib controllata dai ribelli anti-Assad, quando un drone Predator delle forze armate Usa lanciò un missile Hellfirendo lui e alcune delle sue pecore. Sul posto intervennero i Caschi bianchi della Syrian Civil Defense ma non ci fu nulla da fare. Come ammesso dal, “l’attacco aereo unilaterale nel nord-ovest della ...

