(Di venerdì 3 maggio 2024) Il cielo non haieri mattina per abbracciare l’ultimo saluto a Mirella Cerini, ildi Castellanza improvvisamente scomparso il 25 Aprile dopo la cerimonia per la festa della Liberazione: lei avevaunper tutti, un ricordo indelebile. All’uscita della bara dalla chiesa San Giulio la pioggia era battente come se anche il cielo volesse versare le sue lacrime condividendo il dolore della città che ieri si è raccolta commossa per i funerali. Già alle 10, un’ora prima del rito funebre, presieduto da monsignor Luca Raimondi, vescovo ausiliare di Milano e concelebrato con il parroco don Gianni Giudici e i sacerdoti del Decanato, la chiesa parrocchiale ha cominciato ad accogliere cittadini, autorità, civili, militari, i rappresentanti delle associazioni, del mondo industriale, della scuola, i ...

sindaco per sempre. Con un sorriso superava le difficoltà: "Una grande lezione" - Riposerà con la “sua” fascia tricolore Mirella Cerini. Una folla commossa non solo di amministratori all’abbraccio sfociato in un lungo applauso . Continua a leggere>>

Una giornata a Bosia, il comune più lento d’Italia che osa e punta su startup e turismo - Bosia — L’anno scorso il Comune di Bosia ha rischiato di perdere la possibilità di accedere ai risarcimenti per i danni causati dalla grandine. Non per dimenticanza di Elisabetta, l’unica impiegata co ... Continua a leggere>>

Valgreghentino, duello in famiglia per la la poltrona di sindaco: Giuseppe Bonacina sfidato dal figlio Federico - Il caso nel piccolo comune in provincia di Lecco. Federico Bonacina, 33 anni, sostiene il candidato di centrosinistra che corre contro il padre, che dice: «Gli ho insegnato a fare scelte in autonomia, ... Continua a leggere>>