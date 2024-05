Silvia Toffanin inaugura La Ruota della Fortuna con Malgioglio e Berti

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 3 maggio 2024) Scotti,(Us Mediaset)gira la. La conduttrice è pronta are il redivivo gioco di Canale 5. La puntata di Verissimo, in onda domani, catapulterà gli spettatori nello studio de La, al via lunedì in preserale.sarà una delle concorrenti in un round speciale che la vedrà fronteggiare Oriettae Cristiano. Il tutto sotto gli occhi del nuovo padrone di casa, Gerry Scotti. Un modo per lanciare il game show dalla storia e dalle ambizioni illustri che torna sugli schermi Mediaset a 100 anni dalla nascita di Mike Bongiorno. Gli ospiti del weekend di Verissimo Sabato a ...