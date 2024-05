Si sono rifiutatI Isola dei Famosi - Vladimir Luxuria scaricata anche da loro due

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 3 maggio 2024)dei, come la scorsaquesta settimana è saltato l’appuntamento del giovedì ma le notizie dall’Honduras continuano ad arrivare etutt’altro che confortanti. Dopo l’addio di Pietro Fanelli, quello di Daniele Radini Tedeschi, che qualche giorno fa si era già allontanato dal gruppo per accertamenti medici. Nelle scorse ore, poi, l’annuncio ufficiale della produzione sul critico d’arte, per cui la sua esperienza sull’“si è conclusa”. I motivi del ritiro? Nonstati resi noti, ma nella diretta di lunedì scorso l’ormai ex naufrago aveva spiegato di aver “deciso di venire qui in un periodo cupo della mia vita. Ho usato il termine vacanza perché per me è come una sbornia. Mi sto ubriacando per togliermi dal dolore della mia vita reale. Spero che si concluda ...