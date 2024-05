Si assumono umani

Leggi tutta la notizia su ilblogdellestelle

(Di venerdì 3 maggio 2024) La piramide del lavoro l’abbiamo sempre immaginata dominata da persone. Oggi possiamo assumere persone con contratti nazionali o ingaggiarle per singoli task su Taskrabbit o Upwork. Queste piattaforme permettono di trascendere i contratti di lavoro classici e le regolamentazioni dei singoli Paesi perché appunto sono dedicate a collaborazioni occasionali con persone dall’altra parte del mondo. Quello a cui assisteremo nei prossimi mesi sarà dirompente per la nostra concezione di lavoro: saranno gli agenti AI che potranno ingaggiarci (e pagarci per il lavoro svolto). Fino ad oggi gli agenti AI hanno avuto una limitazione: non avevano a disposizione i soldi per pagare. A risolvere il problema stanno arrivando nuovi servizi che permetteranno anche a oggetti artificiali di possedere denaro e spenderlo.Payman, ad esempio, è una nuova piattaforma (ora in Beta) che permette di depositare dei ...