Sezze Sparatoria a Ferro di Cavallo | ricercato l’autore del ferimento - in manette anche il fratello

L'articolo Finlandia , l’autore della sparatoria in scuola era “problematico” proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Continua a leggere>>

Roma, 2 aprile 2024 – sparatoria questa mattina in una scuola in Finlandia. È successo nella città di Vantaa, il responsabile è stato fermato ha riferito la polizia che ha isolato l'area. I media locali riferiscono di diversi feriti. Alle persone è stato chiesto di stare lontani dall'area e di non ... Continua a leggere>>