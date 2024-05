Sezze Sparatoria a Ferro di Cavallo | ricercato l’autore del ferimento - in manette anche il fratello

Sezze – I Carabinieri sono convinti di aver raccolto un altro importante puzzle nell’ambito delle indagini, tuttora in corso di svolgimento, finalizzate ad individuare Andrei Tiberu, l’autore della Sparatoria che nella notte tra sabato e domenica scorsi è costato il ferimento al malleolo, al ... Continua a leggere>>

L'articolo Finlandia , l’autore della sparatoria in scuola era “problematico” proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Continua a leggere>>

Roma, 2 aprile 2024 – sparatoria questa mattina in una scuola in Finlandia. È successo nella città di Vantaa, il responsabile è stato fermato ha riferito la polizia che ha isolato l'area. I media locali riferiscono di diversi feriti. Alle persone è stato chiesto di stare lontani dall'area e di non ... Continua a leggere>>