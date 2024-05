Settimana corta - la proposta di Scotto Pd | Il problema della produttività? Solo un alibi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Arturo, deputato del Partito democratico, è ospite di Parlamentari scatenati, la rubrica dedicata ai disegni di legge e alle proposte di legge dei parlamentari. È sua una delle proposte di legge, ora incardinate in Commissione lavoro, per applicare dei contributi fiscali per favorire la stipulazione di contratti collettivi volti a sperimentare la riduzione dell'orario di lavoro. Intervistato da Costanza Cavalli, l'Onorevole spiega in che cosa consiste: “Vorremmo trasformare il Fondo Nuove Competenze in un fondo che agevoli anche la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario: si tratterebbe di 100 milioni per il 2024, 200 per il 2025 e il 2026. È una strada già intrapresa da altri Stati europei e vorrebbe dire dare nuovo tempo di vita ai lavoratori, necessità molto sentita soprattutto dalle generazioni più giovani e sempre di più dopo la pandemia”. Ma se ...