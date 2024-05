Serie C - martedì scattano i playoff con 3 toscane e 2 umbre

(Di venerdì 3 maggio 2024) Firenze 3 maggio 2024 – Concluso un campionato ne inizia un altro. L’infinitaC ci regala l’affascinante e crudele corsa verso l’unico posto promozione che rimane in palio. La vincitrice deiaccompagnerà in cadetteria la vincenti dei tre gironi nella regular season che sono Mantova (girone A), Cesena (girone B) e Juve Stabia (girone C). Poi ci sono anche i playout dove si cerca di evitare il ritorno nel dilettantismo. Ventotto squadre in lizza neie solo una esulterà. Si è partiti male e cioè con uno slittamento. Si doveva giocare il primo turno domani sabato 4 maggio ma si partiràperché bisognava aspettare l’esito del ricorso del Taranto (girone C) arrivato oggi contro i 4 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative relative ai mesi di settembre- ottobre 2023. Il Collegio di ...

