Serie C Girone C - l’esito del ricorso del Taranto | la classifica finale e il tabellone Playoff

Giornata fondamentale in Serie C in chiave playoff: è arrivato l’esito del ricorso Lo scorso weekend si è concluso il campionato di Serie C in tutti e tre i gironi. Per quanto riguarda le squadre promosse direttamente in B, il verdetto si sapeva da settimane. Nel Girone A, è stato il Mantova a ... Continua a leggere>>