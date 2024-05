Serie B - trentasettesima giornata | penultimo ball - programma e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ultime due sfide in questo campionato cadetto che ha regalato, davvero, tantissime emozioni nel corso di una stagione a tratta davvero illeggibile. Tutte le squadre sono arrivate alla resa dei conti finale, con diversi club che hanno già conosciuto i rispettivi destini, brindando al raggiungimento del risultato individuato o recriminando per aver fallito il focus eletto alla fine della torrida estate scorsa. Per far valere il concetto di contemporaneità, ladiB si giocherà in un blocco unico che animerà il primo pomeriggio di questa domenica. Come ai vecchi tempi. Ecco tutto quello che c’è da sapere con ilcompleto, le partite e dove sarà possibile assistere in tv alle contese.B,: tutti gli ...