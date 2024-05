Serie B Nazionale La Fabo affila le armi Si rivede Carpanzano

(Di venerdì 3 maggio 2024) LaHerons Montecatini ha messo nel mirino la Gemini Mestre. Dopo una settimana di scarico e recupero dalle tossine di una regular season extra large da 34 giornate, il gruppo allenato da coach Federico Barsotti è tornato ad aumentare i carichi di lavoro. Si è rivisto in palestra anche Gianluca: il numero 5 rossoblù, assente in gare ufficiali dal 14 gennaio scorso, sta continuando il programma di recupero dall’infortunio e vuole provare a bruciare le tappe. Difficile sia a disposizione già dallacontro Mestre, più probabile un rientro in corsa nel caso Natali e compagni dovessero proseguire il loro percorso nella postseason, obiettivo dichiarato dalla dirigenza termale ma tutt’altro che scontato. La formazione avversaria guidata da coach Cesare Ciocca vanta infatti al pari con Jesi la miglior difesa del Girone B ...

