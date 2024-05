Serie A femminile Le ragazze di Guarino rimontate due volte

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Dopo il pareggio contro Pomigliano - doppia rimonta campana in seguito alla doppietta di Mesjasz - le rossonere mettono nel mirino il Como Women, domenica al Puma House of Football (Vismara) alle ore 15. La squadra di Corti, in testa alla poule salvezza a +5 proprio dalle lariane, era reduce da sei vittorie di fila. "L’aspettativa è sempre la stessa, arrivare al sesto posto e fare più punti possibile. Al di là di come è andata la stagione c’è l’obbligo di onorare la maglia e la società. Contro Pomigliano avremmo potuto e dovuto chiuderla prima", spiega il tecnico. Doppia rimonta subita anche dall’Inter di Ritache, dopo la vittoria per 2-0 contro la Juventus che ha consegnato lo scudetto alla Roma, si è fatta riacciuffare in pieno recupero dalla Fiorentina (2-2, a segno Magull e Bonfatini per le nerazzurre). "Il pareggio ci sta molto stretto, sono ...