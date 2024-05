Serbia | nominato vice premier l’ex capo dell’intelligence sanzionato dagli Usa

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 3 maggio 2024)direttoreserba Aleksandar Vulin, accusato di legami con il Cremlino e oggetto di sanzioni da parte degli Stati Uniti, è da ieri uno deidi Belgrado. La nomina arriva dopo la contestata vittoria del Partito progressista serbo (Sns) del presidente Aleksandar Vucic alle elezioni della fine dello scorso anno, seguite da settimane di proteste e azioni legali da parte dell’opposizione per presunte frodi commesse dal movimento al potere. Vulin, tra le numerose figure politiche nominate in settimana nel nuovo governo, serve comedel primo ministro Milos Vucevic, alleato di lunga data di Vucic ed ex ministro della Difesa. La sua nomina è stata approvata con 152 voti favorevoli su 250 dal Parlamento. Ex direttore dell’Agenzia di Intelligence e Sicurezza (Bia), negli ...