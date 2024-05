Semifinale di Europa League | l’Atalanta pareggia 1-1 con l’Olympique Marsiglia

Marsiglia e Atalanta in campo fra poco meno di un’ora per la semifinale di andata di Europa League, in palio c’è la finale! Ecco la scelta su Joaquin Correa e le formazioni ufficiali. LA scelta UFFICIALE – Marsiglia e Atalanta pronte a darsi battaglia per aggiudicarsi un posto in finale di Europa ... Continua a leggere>>

l’Atalanta e Bergamo raggiungono la semifinale d’Europa League: una serata storica per i nerazzurri e di tutta la città Il destino è sempre qualcosa di particolare, coincidenze dal sapore magico che suscitano ogni emozione: per una prima volta, come la Cenerentola Atalanta in semifinale di Coppa ... Continua a leggere>>