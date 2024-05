Sella Cento - c’è aria di vendetta Toscano | Con Latina ferita aperta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) La Benedetto è pronta a tornare in campo. Obbiettivo, la salvezza, da raggiungere quanto prima, per concedersi poi un ultimo spezzone di stagione senza patemi. Il grosso, per mantenere la categoria, lalo ha già fatto, conquistando 30 punti e piazzandosi in vetta alla poule-salvezza, a +8 sul terzo posto (dove c’è Chiusi, a quota 22), che significherebbe retrocessione. Ora, con questo corposo vantaggio da poter difendere, servirà non sbandare nelle restanti 10 gare, per garantirsi la permanenza in A2 e archiviare una stagione altalenante, tra rimpianti e occasioni sfumate. Se l’immaginava diversa, la sua prima da capitano, Daniele, che la scorsa estate ha preso e indossato la fascia virtuale lasciatagli in eredità da Giovanni Tomassini, sperando di ripetere anche solo in parte la meravigliosa cavalcata dell’annata precedente chiusa al ...