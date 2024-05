Secondigliano - assalto armato a furgone portavalori | colpo sventato da guardie giurate

(Di venerdì 3 maggio 2024)a un, questa mattina, all’esterno dell’ufficio postale di vico Vincenzo Valente, a, quartiere occidentale di Napoli. Il, però, non è andato secondo i piani del rapinatore. L’uomo ha agito – con volto coperto edi fucile a L'articolo Teleclubitalia.

