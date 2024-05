Scuola - Anief | Record precari il 1° settembre 202 - saranno quasi 300 mi -a, uno su quattro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Roma, 3 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "Da sempre siamo al fianco dei. Le nostre battaglie, siano esse ai tavoli contrattuali che nelle aule dei tribunali, sono sempre atte a proteggere chi nelle nostre scuole si spende ogni giorno per far progredire l'istruzione e educare i nostri ragazzi, i futuri cittadini di domani”. Sono queste le parole del presidente dell', Marcello Pacifico, giovane sindacato rappresentativo che tutela i lavoratori della, a pochi giorni dalle elezioni per il rinnovo del Cspi. “Bisogna stabilizzare i- ha continuato il leader- è necessario: ce lo chiede l'Europa e ce lo chiedono loro, a gran voce. I concorsi non possono bastare da soli, ma possono contribuire alla stabilizzazione dei supplenti insieme allo scorrimento delle Gps, le graduatorie ...