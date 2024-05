Scontro frontale a San Leucio del Sannio | due i feriti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Tempo di lettura: < 1 minutoE' di dueil bilancio di unoavvenuto questa mattina sulla via Provinciale Ciardielli in territorio di Sandel. A scontrarsi, per cause in corso d'accertamento, una Seat Arosa e una Peugeot: isono i due conducenti, un 20enne e un 70enne. Quest'ultimo lamentava dolori al torace. Entrambi non sono in pericolo di vita. Sono ora in corso accertamenti approfonditi da parte dei Carabinieri della locale Stazione per stabilire l'esatta dinamica del sinistro. Sul posto anche personale del 118.