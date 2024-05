Sciopero treni 4 e 5 maggio - Trenitali - Italo e Trenord a rischio | orari e modalità

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 3 maggio 2024)da incubo per chi viaggia. Il mese inizia con due giornate nere per chi si deve spostare in treno. Per il 4 e 5è stato indetto unonazionale di 24 ore che interessa il personale del Gruppo Fs,talia,talia Tper e. L’agitazione è stata indetta a livello nazionale dalla sigla sindacale Cat, Coordinamento autorganizzato trasporti, e potrebbe provocare disagi e disservizi su tutta la rete ferroviaria.talia 4 e 52024 Il nuovodeiscatta dalle ore 21.00 di sabato 4alle ore 20.59 di domenica 52024. Durante queste 24 ore ipossono subire cancellazioni o ...