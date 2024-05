Sciopero treni 4 e 5 maggio | stop di 24 ore per Trenord e Trenitalia

(Di venerdì 3 maggio 2024) Il mese diinizia con due giornate nere per i pendolari e non solo. Per il 4 e 5è stato indetto unonazionale della durata di 24 ore che interesserà il personale del Gruppo Fs,talia,talia Tper e. Un lungodi 24 ore, “dalle ore 21.00 di sabato 4alle ore 20.59 di domenica 5”, dove i“possono subire variazioni o cancellazioni“, come annunciato datalia in una nota. L’agitazione è stata indetta a livello nazionale dalla sigla sindacale Cat, Coordinamento autorganizzato trasporti, e potrebbe provocare disagi e disservizi su tutta la rete ferroviaria.

