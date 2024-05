Schlein e Landini in silenzio - FdI denuncia | delle offese di Gennarone a Meloni si occuperanno i carabinieri

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 3 maggio 2024) Alle 8.56 del 3 maggio 2024, a un giorno e mezzo dalle parole vergognose del rapperal Concerto del Primo Maggio, nessuno, da sinistra, né lanè il sindacato die company che organizzava le feste nelle piazze, ha speso una sola parola per letrivali rivolte al premier italiano. “La terza lacrima per la nostra Italia che sta vivendo l’ombra del fascismo grazie a quella bocc…ara di Giorgia(…)”, ha arringato lo pseudo-cantante a Foggia. Ora dovrà vedersela con la giustizia.dialla, scatta ladi FdI E’ statoto per ‘vilipendio alle istituzioni’ il rapperper gli insulti sessisti nei confronti della premier Giorgia ...