Scappa col prete e denuncia il marito per violenze - ma i giudici non le credono | Accuse infondate

(Di venerdì 3 maggio 2024) Era partita come il sospetto di una fuga d’amore, si è trasformata di una vicenda giudiziaria per ora arrivata un’assoluzione. Ma la storia di una 31enne di Battipagliata di casa insieme ai suoi tre figli con il sacerdote di Oliveto Citra (piccola città in provincia di Salerno) è ben lontana dalla conclusione. La donna aveva fatto perdere le sue tracce e quelle dei bambini mentre il, un imprenditore avellinese, si trovava in Trentino per lavoro. La notizia aveva fatto scalpore, ma dopo qualche giorno la donna aveva voluto offrire la sua versione dei fatti, come ricostruisce il Corriere. Aveva spiegato infatti di aver lasciato ildopo anni di abusi e. Circostanza tuttavia smentita dal Tribunale di Salerno che, a distanza di cinque mesi dalladella donna, ha ...