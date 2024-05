Sassuolo-Inter - probabili formazioni e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Bologna, 3 maggio 2024 - L’è campione d’Italia, ilha invece davanti una missione disperata. Vivrà su questo contesto mentale la sfida di sabato sera al Mapei Stadium tra i neroverdi di Ballardini e i nerazzurri di Inzaghi, letteralmente su due piani psicologici opposti. L’è in festa ed è reduce dalla seconda stella, ilè in crisi e lo spettro della retrocessione è dietro l’angolo con cinque punti da recuperare in tre partite. Gli emiliani, inoltre, vengono da due sconfitte di fila, peraltro dure come quellana e netta con il Lecce e quella ancora più disastrosa di Firenze. Da verificare, invece, la tenuta dell’, che ha già ottenuto quello che cercava ed è fuori dalle coppe. Di fatto saranno tre partite di passerella in attesa di cucirsi il ...