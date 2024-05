Sassuolo-Inter - 2 recuperi per Inzaghi! Poi certezza e bagarre ? Sky

Le Probabili formazioni di Sassuolo-Inter, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2023/2024. Si scende in campo al Mapei Stadium per una sfida semi-drammatica per i padroni di casa, che devono evitare in qualsiasi modo la retrocessione, contro i campioni d’Italia che vorranno ... Continua a leggere>>