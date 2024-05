Sappiamo quando uscirà Emily in Paris 4

(Di venerdì 3 maggio 2024) È appena stata svelata la data di uscita diin4. La serie romantica Netflix con Lily Collins, nei panni dell'americana a Parigi, tornerà prima del previsto e la sua nuova stagione sarà divisa in due parti. Nata dal creatore di Sex and the City, Darren Star, questa serie è una delle...

La quarta stagione di Emily in Paris , la serie Netflix creata da Darren Star, composta da 10 episodi, uscirà sulla piattaforma in due tranche, da 5 episodi ciascuna, nella tarda estate 2024 , la prima il 15 agosto e la successiva il 12 settembre. Ad annunciarlo la stessa Netflix , con un comunicato ... Continua a leggere>>

La quarta Stagione , le cui riprese sono ancora in corso, sarà ambientata anche a Roma Netflix ha diffuso un trailer per annunciare che la Stagione 4 di Emily in Paris verrà sud divisa in due parti , come sempre più spesso sta avvenendo con le uscite più attese sulla piattaforma streaming. ... Continua a leggere>>

