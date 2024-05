Santanchè - Tajani | non è problema politic - governo va avanti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

Roma, 3 mag. (askanews) – "E' una richiesta di rinvio, non mi pare uno. Ilva. Basta vedere i risultati elettorali quali sono. Sto girando l'Italia e vedo qual è il consenso attorno al. E' il popolo che decide in democrazia. Poi a qualcuno può dare fastidio, è legittimo". Ma "mi pare che la maggioranza si stia allargando e l'opposizione si stia restringendo". Così il ministro degli Affari esteri, Antonio, commentando la richiesta di rinvio a giudizio per la ministra del Turismo Daniela Santanché.