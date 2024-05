Santanchè - Conte | peccat - Meloni non fa a tempo a candidarla

(Di venerdì 3 maggio 2024) Roma, 3 mag. (askanews) – “o che le liste europee siano ormai chiuse. Ora che per la ministraè arrivata la richiesta di rinvio a giudizio per truffa sui fondi Covid che servivano a imprese e lavoratori,non farà più ina farla dimettere e aper le Europee in compagnia di Sgarbi”. Questo il commento pubblicato dal leader del M5S Giuseppesu X (Twitter) alla notizia della richiesta avanzata dalla Procura di Milano di rinvio a giudizio della ministra del Turismo ed esponente di Fratelli d’Italia per il caso Visibilia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Peccato che le liste europee siano ormai chiuse . Ora che per la ministra Santanchè è arrivata la richiesta di rinvio a giudizio per truffa sui fondi Covid che servivano a imprese e lavoratori, Meloni non farà più in tempo a farla dimettere e a candidarla per le Europee ... Continua a leggere>>

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - “Fratelli d'Italia è quel partito che esprime una ministra rinviata a giudizio per truffa all'Inps sui fondi Covid, e contemporaneamente candida un no-vax appena sotto Giorgia Meloni . Ci aspettiamo che la Presidente del Consiglio abbia un minimo di rispetto per le ... Continua a leggere>>

'Fratelli d'Italia è quel partito che esprime una ministra rinviata a giudizio per truffa all'Inps sui fondi Covid, e contemporaneamente candida un no - vax appena sotto Giorgia Meloni. Ci aspettiamo che la presidente del Consiglio abbia un minimo di rispetto per le istituzioni e chieda le dimissioni di Daniela Santanché '. Così Elly Schlein , segretaria del Pd, in una nota. Continua a leggere>>

Ora che per Santanchè è arrivata la richiesta di rinvio a giudizio, Meloni non farà più in tempo a farla dimettere e a candidarla per le Europee in compagnia di Sgarbi". "L'unica reazione accettabile ... Continua a leggere>>