Saluti romani e gesti della scimmia - due ultrà Atalanta ripresi a Marsiglia IL VIDEO

"Nel calcio serve un’anima ed è quel che ci manca. Bisogna essere onesti: non meritiamo questa maglia. Non si può giocare con questa mentalità. Mi scuso con i tifosi. Abbiamo toccato il fondo. Più in basso non si può andare". Parole che valgono L’addio di Gennaro Gattuso l’Olympique Marsiglia. A ... Continua a leggere>>