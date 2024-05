(Di venerdì 3 maggio 2024) Attraverso un comunicato stampa,leperilneldi2024.Per entrare a far parte della famiglia avisina e per, è bene prima prenotare o comunque contattare le Avis comunali dii cui recapiti sono riportati al seguente link: https://www.avis.it/mosaic/it/sedi-territoriali/?searchresult=true) Per i residenti ae dintorni, è possibile recarsi dal lunedì al sabato (8,00-11,30) ...

Salute Lazio – L’Avis Provinciale rieti rende note le modalità per donare il sangue a rieti e provincia nel mese di maggio - Attraverso un comunicato stampa, L’Avis Provinciale rieti rende note le modalità per donare il sangue a rieti e provincia nel mese di maggio 2024. Per entrare a far parte della famiglia avisina e per ... Continua a leggere>>

AVIS Provinciale: modalità per donare il sangue nel mese di maggio 2024 - L’AVIS Provinciale rieti rende note le modalità per donare il sangue a rieti e provincia nel mese di maggio 2024. Per entrare a far parte della famiglia avisina e per donare, è bene prima prenotare o ... Continua a leggere>>

Torna a rieti la campagna Telethon “Io per lei”, per sostenere le mamme con figli affetti da Distrofia Muscolare - Anche quest’anno, torna la campagna “Io per Lei” di Telethon dedicata alle mamme, da sempre al centro della missione della Fondazione nata trent’anni fa dall’appello di un gruppo di mamme dell’Unione ... Continua a leggere>>