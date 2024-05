Salerno - atti persecutori ai danni dell’avvocato | cliente arrestato

Leggi tutta la notizia su zon

Nella giornata di ieri, a, la Polizia di Stato ha dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di V.R. (classe 1980), indagato per il reato dicommessi nei confronti di un professionista che aveva prestato assistenza legale a favore dell'uomo. Secondo le risultanze emerse in fase di indagini preliminari da sottoporre al vaglio dibmentale, l'indagato si sarebbe reso responsabile di minacce nei confronti della vittima e dei suoi familiari, si sarebbe presentato presso l'abitazione di famiglia, a, assumendo atteggiamenti minacciosi e avrebbe incendiato alcuni veicoli in uso alla famiglia.