Sale l' aspettativa di vita degli italiani Si arriva a 81,5 anni Secondi solo alla Spagna

Clerici* Quanto sono soddisfatti gli Italiani per le loro condizione di vita? Secondo il rapporto Istat che si riferisce al 2023, il 46,6% delle persone la ritiene alta, il 40,2% giudica la propria vita mediamente soddisfacente, mentre solo l’11,9% la valuta bassa. Rispetto al 2022 tutti gli ... Continua a leggere>>

La ricerca, condotta da Pro Carton, l'Associazione Europea dei Produttori di Cartone e Cartoncino, ha analizzato l’atteggiamento di oltre 5.000 consumatori europei in 5 Paesi, Italia, Regno Unito, Francia, Germania e Spagna, nei confronti dell'ambiente e degli imballaggi, in relazione ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Per più di 8 consumatori europei su 10 il costo della vita influisce sulla scelta di acquistare prodotti sostenibili. L’Italia è il Paese in cui questo fenomeno, pur incidendo in maniera significativa, pesa meno rispetto agli altri Paesi e dove l’importanza di mantenere uno Stile di ... Continua a leggere>>