Sagre e fiere in Emilia-Romagna | ecco gli appuntamenti di maggio

(Di venerdì 3 maggio 2024) Bologna, 32024 - Il mese diè un periodo dell'anno in cui la primavera entra nel vivo e ci si lascia del tutto alle spalle l'inverno trascorso, in cui fioriscono le rose e ci si avvicina gradualmente all'estate. Una tra le migliori occasioni per immergersi in un'atmosfera primaverile consiste proprio nel recarsi ad una sagra o ad una fiera cittadina, preferibilmente in qualche piccola località di provincia magari circondati da tanto verde. Abbiamo raccolto per voi alcune tra lee lesparse per il territorio dell'durante il mese di, divise per provincia, con la speranza di un tempo favorevole. Bologna Un salto indietro nel tempo a Crevalcore, grazie all'appuntamento '4 passi nel Medioevo' in programma in uno stand ...