Sagre a Bologna | tutti gli eventi di maggio

(Di venerdì 3 maggio 2024), 32024 –è finalmente arrivato e la primavera è nel pieno della sua bellezza. La (quasi) bella stagione spinge i bolognesi a voler passare i loro weekend all’aperto, magari sorseggiando un buon vino a una sagra, oppure portare i bambini a giocare in una festa di paese. Questitradizionali sono un modo di celebrare le ricchezze gastronomiche del nostro territorio, ma anche di trascorrere del tempo di qualità con famiglia e amici, alla scoperta di cibo, arte e musica. Ecco quindi le proposte più interessanti ae dintorni per il mese di. Gran Reno in fiore (Casalecchio di Reno) Quattro Passi nel Medioevo (Crevalcore) Festival del pesce di mare (San Lazzaro) San Giorgio DiVino (San Giorgio di Piano) Gran festival internazionale ...

Dai Casoncelli alle grigliate passando per la cucina tipica, il salame nostrano bergamasco e lo street food . Sono diverse le sagre e le kermesse gustose in Bergamasca nel mese di maggio . Dopo giornate contraddistinte da tanta pioggia, temperature al di sotto della media e una gran voglia di sole, ... Continua a leggere>>

Firenze, 2 maggio 2024 – sagre e qualche idea per passare il prossimo fine settimana in Toscana tra musica, buon cibo e relax. Molte le iniziative enogastronomiche, dalla costa all’entroterra, pronte a deliziare i palati anche per week-end del 4-5 maggio . Senza dimenticare l’appuntamento con la ... Continua a leggere>>

Milano, 1 maggio 2024 – Bella stagione in arrivo? Nonostante la pioggia, il calendario segna che siamo in primavera e andiamo verso l’estate. In attesa di sole e caldo, possiamo iniziare ad organizzarci per trascorrere qualche giornata di divertimento e relax all’aria aperta. quale migliore ... Continua a leggere>>

Torna la Festa di Primavera a Sant'Osvaldo - Ritorna la Festa di Primavera a Sant'Osvaldo. Tutto pronto per la dodicesima edizione della “Festa di Primavera” organizzata dalla OdV “5 agosto - San Osvaldo . La giornata inizierà sabato 4 maggio al ... Continua a leggere>>

sagre e fiere in Emilia-Romagna: ecco gli appuntamenti di maggio - Dalla ‘sagra di Pentecoste’ nel ferrarese, una delle più antiche in Italia, a quella della carbonara nel modenese, ecco un elenco di appuntamenti per trascorrere in compagnia e nel benessere le giorna ... Continua a leggere>>

San Gemini, Carabinieri denunciano l'autore di una truffa on line - San Gemini, 3 maggio 2024 - I Carabinieri della Stazione di San Gemini hanno deferito in s.l. un pregiudicato 23enne della provincia di Latina per frode informatica e riciclaggio. Continua a leggere>>