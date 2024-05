RUMOR | Chris Evans ha firmato per tornare nel MCU per un film di ‘Avengers’

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Seconda al corpo vincente. Servirà Evans a breve per il match, con palle nuove. 40-15 Prima vincente. 30-15 Ennesima palla corta vincente del l’azzurro ! 15-15 Prima vincente di Sonego. 0-15 Doppio fallo (3°). 5-3 Prima vincente. Addirittura a zero ... Continua a leggere>>

Andy Murray, l'obiettivo è tornare in campo al Roland Garros: le ultime indiscrezioni - Andy Murray è tornato a colpire la palla sul rettangolo di gioco lo scorso 19 aprile dopo aver subito un duro infortunio alla caviglia nella parte finale del match - poi perso al tie-break del set ... Continua a leggere>>

Chris evans, Anya Taylor-Joy, Salma Hayek e Brendan Fraser in Sacrifice di Romain Gavras - La star di Furiosa Anya Taylor-Joy, Chris 'Captain America' evans, il premio Oscar Brendan Fraser e la scoppiettante Salma Hayek nel primo film in lingua inglese del figlio di Costa-Gavras. Continua a leggere>>

Mickey Vs Winnie: Glenn Douglas Packard dirigerà lo slasher horror basato sul cartone di Topolino del 1928! - Dopo Blood and Honey, film horror basato su Winnie The Pooh, il film horror Bampire ispirato a Bambi, arriverà anche Mickey Vs Winnie! Continua a leggere>>