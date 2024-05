Rugani nei guai | a fine mese sarà sotto processo

(Di venerdì 3 maggio 2024) Pubblicato il 3 Maggio, 2024 Danieleneiper una multa non pagata. Il difensore della Juventus il 23 maggio dovrà presentarsi in tribunale. Il motivo? Non ha voluto pagare la multa da 5mila euro che gli era stata comminata il 21 luglio scorso, quando è stato beccato a Torino mentre guidava in stato di ebbrezza a bordo della sua Maserati. Il tasso alcolemico rilevato era tre volte al di sopra del limite massimo. Per questo gli è stata ritirata immediatamente la patente ed emesso un decreto penale che avrebbe potuto estinguere pagando una multa da 5mila euro. Masi è opposto al pagamento e, tramite i suoi legali, chiesto la messa alla prova. Richiesta che è stata rigettata dal giudice e schiude le porte al. Il calciatore avrebbe preferito scontare la pena con lavori di ...

