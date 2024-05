Rugani a processo per guida in stato di ebbrezza

Daniele Rugani sarà processato per guida in stato di ebbrezza: il calciatore della Juve ntus è risultato positivo all'etilometro con valori tre volte superiori al limite consentito dalla legge.Continua a leggere Continua a leggere>>

