Rosalyn vince la Vetrina - teatro amatoriale di qualità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 3 maggio 2024) CASTELFRANCO, ventottesima edizione, un successo straordinario di pubblico aldella Compagnia di Castelfranco grazie all’organizzazione del Four Red Roses in collaborazione con il Comune. Cinque spettacoli in concorso, più il sesto per il giorno della premiazione, tutti di ottima. Il premio Intesaallo spettacolo (offerto dal panificio Nardinelli Simone) è andato a "" di Edoardo Erba interpretato daDrao &tre di Ancona. Lo stesso spettacolo ha ricevuto anche il premio alla regia (offerto da Sciarada industria conciaria) consegnato a Davide Giovagnetti. Il premio all’attore (offerto dall’oreficeria-gioielleria Franceschi Cesare) è andato a Aldo Innocenti per il ...