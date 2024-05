Roma vs Juventus | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 3 maggio 2024) Gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Si affrontano due squadre in piena lotta per la Champions, con i giallorossi che vogliono almeno il quinto posto, e i bianconeri che, invece, cercano la qualificazione aritmetica.vssi giocherà domenica 5 maggio 2024 alle ore 20.45VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I giallorossi, dopo le difficoltà iniziali, sono riusciti ad raggiungere la zona Champions, in particolare il quinto posto che, attualmente varrebbe la qualificazione. La squadra di De Rossi sta facendo bene con appena due sconfitte nelle ultime quattordici partite I bianconeri sono vicini all’obiettivo della Champions, ma serve la matematica certezza. La squadra di Allegri, però, è incappata in un periodo negativo che l’ha vista ...