Roma - ‘Mi devi rinnovare il documento’ | titolare del Caf minacciata con un bastone

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 3 maggio 2024) Paura ieri per ladi un Caf, Centro di assistenza fiscale, in Viale Castrense in zona Montemigliore a, che si è vista minacciare da un uomo con undi legno che pretendeva il rinnovo del documento di identità.del Caf aggredita da un uomo che voleva il rinnovo del documento – foto repertorio – (ilcorrieredellacitta.com)L’uomo era in stato di alterazione L’uomo originario del Bangladesh, in evidente stato di alterazione, forse a causa dell’assunzione di alcol, poco prima delle 19, ha raggiunto la sede del Caf e impugnando unha ‘sollecitato’ la donna a rinnovargli il documento. La vittima dell’aggressione ha dato l’allarme Terrorizzata ladell’attività si è barricata all’interno dell’ufficio e ha dato l’allarme alle forze dell’ordine, dando ...