Roma-Leverkusen 0-2 Le pagelle dei giallorossi

(Di venerdì 3 maggio 2024) Laperde la partita d’andata valida per le semifinali di Europa League. La partita inizia con iche entrano con l’atteggiamento giusto, rischiano poco e vanno vicini al vantaggio con la traversa di Lukaku. Dalla metà del primo tempo, complice l’errore clamoroso commesso da Karsdorp, che regala il vantaggio ai tedeschi, iperdono il ritmo partita e non riescono a mantenere il carattere dimostrato all’inizio. La ripresa inizia con lo stesso copione del primo tempo, lasoffre molto le incursioni degli uomini di Xabi Alonso, la difesa è imprecisa e disattenta. Alla metà del secondo tempo arriva il raddoppio dei tedeschi con il gol di Andrich, complice l’errore di Mancini che tarda nella pressione e concede troppo tempo all’avversario per spostare il pallone e trovare la perla che regala il ...