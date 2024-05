Roma - Jane Goodall sull’importanza del benessere degli scimpanzé in cattività

(Di venerdì 3 maggio 2024) Articolo pubblicato venerdì 03 Maggio 2024, 20:33 Nel Bioparco disi è tenuto oggi l’incontro “dei Grandi Primati. Cambiare si può”, a cui ha partecipato la famosa scienziata inglese. Il tema trattato è stato quello della cura e conservazione delle scimmie antropomorfe. La primatologa e ambientalista, infatti, è nota soprattutto per L'articolo proviene da Il Difforme.

Giovedì 2 maggio , ore 11 – cinema Troisi di Roma Ingresso libero fino a esaurimento posti Cambiare si può. Le scuole incontrano Jane Goodall Promosso dall'Agenda Ecologia di Unione Buddhista Italiana in partnership con il Jane Goodall Institute Italia, l'incontro celebra i 90 anni dell'etologa

Allo Zoo Safari di Ravenna è nato Tom, cucciolo di scimpanzé "Verus", una sottospecie a rischio di estinzione - La sua nascita è stata annunciata in occasione dell'incontro "Benvenuta jane Goodall" al Bioparco di roma che ha avuto per protagonista proprio jane Goodall, etologa e antropologa nota in tutto il

Animali. Fiocco azzurro allo zoo safari di Ravenna: è nato uno scimpanzè - È festa per la nascita di un cucciolo al Safari Ravenna: Tom è infatti il primo scimpanzé appartenente alla sottospecie "verus" nato in un giardino zoologico italiano

jane Goodall al BioParco di roma: l'incontro con gli scimpanzé è commovente - La scienziata inglese jane Goodall, primatologa e ambientalista nota in tutto il mondo per i suoi studi sugli scimpanzé, ha partecipato all'incontro al Bioparco di roma sul "Benessere dei Grandi