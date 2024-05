Roma | con bastone minaccia titolare Caf per rinnovo documento identita’ - arrestato

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ieri sera, poco prima delle 19, un uomo del Bangladesh, in stato di alterazione, probabilmente a causa di assunzione di alcol, brandendo undi legno, hato ladi un Caf, in viale Castrense, esigendo ildi undi. Ladel negozio e’ stata costretta a rifugiarsi all’interno e chiedere aiuto al 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile diche hanno raccolto la denuncia el’uomo per violenza privata e lo hanno condotto in caserma in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Ile’ stato sequestrato e per fortuna nessuno si e’ fatto male e non sono stati arrecati danni alle cose.