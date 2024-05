Roma-Ancona in BlaBlaCarl - la simpatica ‘trovata’ di Calenda | direzione Europee

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024), 3 maggio 2024 –in auto con Carlo? Non è uno scherzo, ma bensì ladel leader di Azione per lanciare il suo tour elettorale lungo lo Stivale in vista delledell’8 e 9 giugno. Del resto, proprio come Meloni, ha optato per la strategia di iperpersonalizzazione: non solo sulla scheda, ma a quanto pare, anche nel percorso verso Bruxelles. Il(chiaro richiamo alla nota App di viaggi, ndr) è partito questa mattina dacon la prima passeggera-elettrice. “Avete presente quei viaggi che si fanno insieme in cui si condividono in macchina, la destinazione e tanti pensieri? Ecco, – si legge in un post pubblicato appena due giorni fa sui social di ...