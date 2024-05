Robin Wright dirigerà e interpreterà la serie Prime Video The Girlfriend

(Di venerdì 3 maggio 2024) La star di House of Cards al centro di un nuovo progetto per il piccolo schermo. Amazonha deciso di produrre latv dal titolo The, con la star di House of Cardsscelta come regista e protagonista dell'opera. Lasarà basata sul romanzo d'esordio omonimo di Michelle Frances del 2018.sarà affiancata da Olivia Cooke, Laurie Davidson e Waleed Zuaiter. Il romanzo è stato descritto come avvincente e inquietante, un thriller psicologico che ruoterà intorno ad una menzogna imperdonabile che cambierà le vite di tutti coloro che saranno coinvolti. Lasi concentra su Laura (), una donna che sembra avere tutto: una carriera di successo, un …

