Robin Hood | Hugh Jackman e Jodie Comer protagonisti della nuova versione dark - tutti i dettagli

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 3 maggio 2024) Il film sarà unareimmaginazionestoria del fuorilegge Secondo quanto riportato da Deadline,saranno idel nuovo film The Death Of, reimmaginazionestoria incentrata sul leggendario fuorilegge. Michael Sarnoski, regista di Pig e A Quiet Place: Giorno 1, scriverà e dirigerà il progetto, che sarà tra i titoli di punta in vendita al mercato di Cannes questo mese tramite WME Independent. Il produttore di Arrival e The Prestige, Aaron Ryder, fa parte del team di produttori. Il film, come accennato, sarà una rivisitazione in chiaveclassica storia die vedrà il ...