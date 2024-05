Rivelate le ultime quote per l’allenatore del Chelsea

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 3 maggio 2024) 2024-04-30 12:26:41 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Thomas Tuchel è stato esonerato dalla carica di allenatore deldopo una serie di tre sconfitte in cinque partite, con la sconfitta per 1-0 contro la Dynamo Zagabria in Champions League l’ultima goccia. Todd Boehly, proprietario del club e direttore sportivo ad interim, ha attirato l’attenzione nel mercato dei trasferimenti per i suoi affari irregolari e ha deciso di licenziare il tedesco dopo esattamente 100 giorni alla guida del club di Londra ovest. Tuchel ha avuto un record eccezionale con una percentuale di vittorie del 62,6% e ha conquistato in modo memorabile la Champions League nel 2021, ma diventa l’ultimo uomo a uscire dalla porta girevole a Stamford Bridge, con Graham Potter il primo favorito a subentrare. Sport di potenza ...